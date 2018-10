Лекторите на Retail in Detail: Венета Петкова

"Тенденцията за дигитализирането на ритейла се развива с различна скорост в различните сектори, но безспорно променя формите на търговията. До голяма степен ние, търговците, следваме тази вълна, без да сме сигурни накъде води тя. Как ще изглежда търговията след 25 години? Преди 25 години нямаше интернет и мобилни устройства. Бързата доставка беше доста бавна. Днес границите са все по-лесно преодолими. Големите в ритейла правят света все по-лесен за търговия", казва Венета Петкова, управител на българския франчайз на големите европейски марки Textura, Imaginarium, Duka и The Body Shop, които вече се наложиха успешно и на местния пазар.Макар бъдещето на ритейла да е трудно предвидимо заради динамично променящата се среда, вярната посока по думите на Петкова е в продуктите, които задоволяват нови нужди, и обслужването, което изненадва и провокира клиента дори онлайн. "Ритейлът и изобщо бизнесът трябва да се развиват все-повече с грижа за хората, за природата, за планетата", смята тя.Ако погледнем в малко по-близка перспектива, все по-важен фактор, който ще определя посоката в сектора, са новите генерации, техните вкусове и начинът, по който искат да пазаруват. Сега вниманието на маркетинг специалисти, търговци и производители на стоки е насочено към поколението Millennials. Това е групата на родените между 1980 и 2000 г. Тези потребители вече са тук и се намират в най-активната си фаза, а до 2025 г. представителите на поколението ще са 1/3 от всички работещи по света. Millennials печели и харчи по нови правила, има нови интереси, нужди и разбирания. Това налага промяна в моделите на търговците, които трябва изцяло да ориентират или да адаптират своите стратегии към тези нови потребности.Millennials ще бъдат централна тема в презентацията на Венета Петкова. Тя е сред лекторите на форума Retail in Detail, който ще се проведе на 30 октомври в Sofia Event Center.От 2009 г. Петкова е представител за България на каталунския бранд за домашен текстил Textura. През 2011 г. поема франчайзинга на специализираната верига за образователни детски играчки Imaginarium, която има 400 магазина в 28 държави по света. От 2015 г. е представител за Duka – шведски бранд за кухненски принадлежности, а от тази година е управител за страната на английската марка за натурална козметика The Body Shop.Петкова е завършила е международни отношения в Нов български университет. Работила е в "Европейски институт", а в периода 2005-2007 г. е била експерт по продажби в "Атика медия България". Retail in Detail е първото специализирано събитие за бизнеса с бързооборотни стоки в България. За своето тринадесетгодишно съществуване форумът се утвърди като най-значимата платформа за обмяна на опит и контакти не само за FMCG търговията и производството, но и за ритейл сектора като цяло.През 2018 г. събитието се фокусира върху новите тенденции, които променят търговията на дребно в световен мащаб. Повече информация за програмата и условията за регистрация вижте тук