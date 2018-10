Стела Първанова: Only Actions Matter

Стела е лектор на RID 2018. Тя е търговски директор на "Кауфланд България" ще вземе участие в дискусионен панел за готовността на бизнес средата в България да посрещне ритейла на бъдещето

Автор: Капитал 22 октомври 2018

Стела Първанова, директор "Търговия и маркетинг" и член на УС на "Кауфланд България"

Фотограф: Капитал